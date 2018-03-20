بوادر أزمة بين "ليفربول" ومحمد صلاح

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الرياضة

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برشلونة

ريال مدريد

محمد صلاح

كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن بودار أزمة يمكن أن تتسبب فيها إدارة نادي ليفربول الإنجليزي بعد رفضها القاطع لرحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق رغم العروض المغرية واحتمالية رغبة اللاعب في المغادرة إلى إحدى هذه الفرق المتقدمة بعرض .

وقالت "التليجراف" في تقرير لها : "ليفربول سيرفض كل العروض التي ستأتي لصلاح الصيف المقبل ".

وأضافت: "بعض الأندية رغبت في التعاقد مع صلاح لكن إدارة ليفربول امتنعت تمامًا عن وضع سعر محدد لبيعه لرغبتها في بقائه مع الفريق".

وأشار التقرير إلى أن خزائن ليفربول مليئة بالأموال من صفقة "كوتينيو" التي جلبت للفريق 142 مليون جنيه استرليني ، فضلًا عن 50 مليونًا أخرى عائد صعود الفريق للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا.

إلى ذلك ، كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية عن هوية العروض التي وصلت إلى ليفربول بخصوص صلاح أو ستصل الصيف المقبل ، مؤكدة أن ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان أبدوا رغبتهم الأكيدة في التعاقد مع الجناح المصري الأسطوري .

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المالي الذي ستقدمه الأندية الثلاثة لن يقل عن 200 مليون جنيه استرليني ، مؤكدة أن عرضًا كهذا سيجعل إدارة ليفربول في موقف حرج لأنه لا يمكن رفضه ، إذ سيكون صلاح وقتها أغلى لاعب في العالم .

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