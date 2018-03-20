» هكذا يتم تهريب المخدرات للسعودية بطرق لا تخطر على بال

20 مارس 2018 - 08:43 ص

كشف مدير جمارك "حالة عمار" في المنفذ الحدودي بين السعودية والأردن عن ضبط 77 ألف حبة من مخدر الكبتاغون مهربة في حافلة كانت قادمة للسعودية .





وأوضح مدير عام جمرك "حالة عمار" خالد الرميح، أنه "قدمت للجمرك حافلة تقل ركاباً، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة، عُثر على كمية من حبوب الكبتاغون بلغ عددها (77.9) ألف حبة، كانت مخبأة داخل عدد (3) سلال طعام بلاستيكية خاصة بأحد الركاب، وذلك بعد استحداث قاعدة لكل سلة ووضع الحبوب بداخلها ووضع بعض الأطعمة لغرض التمويه، وجرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، قد أحبطت العديد من المحاولات لتهريب المخدرات داخل السعودية، والتي كشفت عن حيل كثيرة ومتعددة للمهربين بالرغم من تنوع أساليب التهريب، وسعي المهربين لإيجاد طرق حديثة لتمرير المخدرات إلى المملكة، إلا أن ذلك يقابله مهنية ويقظة رجال الجمارك في كشف مثل هذه الأساليب.

ونشرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عدة صور توضح الوسائل الحديثة التي يتبعها المجرمون في تهريب المخدرات، وخاصة أقراص الكبتاغون، ومن بينها التهريب في أمعاء الأغنام، وداخل ثمار يوسفي، والطماطم، وورق الخس، وحبات الفول السوداني، وعلب كريمات البشرة، والفلاتر وأجزاء السيارات، وترامس المياه، حتى إن اسطوانات الغاز لم تسلم من حيلهم لدرجة أنهم قاموا في بعض المحاولات بفتح اسطوانة الغاز لإخفاء حبوب المخدرات، ومن أبرز الحيل للتهريب.

مخدرات في أحشاء تيوس ميتة

قام عدد من مهربي المخدرات من استخدام التيوس الميتة في تهريب المخدرات، إلا أن الجمارك السعودية تمكنت من ضبطها التي تم إخفاؤها في أحشاء 204 تيوس ميتة.

البصل

ومن أغرب تلك الحيل التي ربما لا تخطر أبدا على بال أحد، هو شحنه البصل وردت إلى الحدود السعودية، ولكنها أثارت شكوك المفتش الجمركي واشتبه بها وفعلا بدا المفتش بتقطيع حبات البصل، وكانت المفاجأة فوجد بالفعل داخل حبات البصل كيسا بلاستيكيا يحتوي على مواد مخدرة.

الخبز والمعجنات والمشروبات الغازية

كان معتمرون يعبرون منفذ حالة عمار الحدودي قبل أن يشتبه رجال الجمارك بأحدهم فتم إخضاعه للتفتيش بجانب كميات من الخبز والمعجنات كان يحملها وبداخلها نحو 52 ألف حبة مخدرة قادت رجال الجمارك لتفتيش الآخرين قبل أن يعثر لدى معتمر آخر يحمل نفس العينة من الخبز المحشو بـ 46 ألف حبة من الكبتاغون. وأيضا داخل علب المشروبات الغازية وإعادة تغليفها.

الليمون والبرتقال

حيث تم ضبط كمية كبيرة من البرتقال والليمون تم إزالة اللب من الداخل وحشوها عوضاً عن ذلك بـ51 ألف حبة مخدرة.

السمن النباتي

ورغم أن العبوات التي إغلاقها بطريقة مصنعية كانت فعلاً تحتوي على السمن النباتي المتجمد قليلاً فإنها كانت في الأصل محشوة بـ572 ألف حبة كبتاغون مخدرة تم اكتشافها ضمن إرسالية وصلت إلى جمرك الحديثة.

حاملات مصاحف خشبية ومفكرات يومية

وقد أثار امتعاض السعوديين خبر العثور على حبوب مخدرة داخل حاملات مصاحف خشبية في جمرك الحديثة، وهو أمر لم ينجح معه المهربون في خداع موظفي الجمارك الذين اكتشفوا أثناء التفتيش مليوني حبة كبتاغون مخدرة داخل هذه الحاملات، التي كانوا مهربوها يحاولون استغلال رمزيتها الدينية في تمريرها بدون تفتيش.

طقم أسنان

في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة تم ضبط 6 غرامات من مادة الأفيون المخدرة، كانت محشوة داخل طقم أسنان، وضعه راكب داخل فمه في محاولة متطورة، ربما لاستخدام الجسد في تمرير المخدرات، بعد أن أصبحت حيلة إدخال المخدرات عبر حشوها داخل البطن حيلة قديمة ومتأخرة ومكشوفة.