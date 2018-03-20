» شاهد.. طالب يفقأ عين زميله بـ"قلم رصاص"

20 مارس 2018 - 08:50 ص





اعتدى طالب على زميله بقلم رصاص في إحدى مدارس محافطة القليوبية، ما أسفر عن فقء عين التلميذ



وأكد الطفل المعتدي عليه في التقرير الذي عرضه برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، أن الطالب تعمد مضايقته وعندما عاتبه، قام بفقء عينه".



وأوضحت والدة الطفل المعتدي عليه، أن هذه ليست المرة الأولي التى يعتدي فيها هذا الطالب على نجلها فسبق وأن هدده بسلاح أبيض في دورة مياه المدرسة، لافتة إلى أن الإخصائيين الإجتماعيين لا يقومون بدورهم.



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