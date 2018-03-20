شاهد.. نجل شهيد يطلب هذا الأمر من محمد صلاح

20 مارس 2018 - 09:17 ص





تمني نجل الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي ، لقاء اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي.



و قال " الشبراوي " خلال لقائه ببرنامج " أخر النهار" المذاع علي فضائية " النهار"، أنه يعشق صلاح لآنه لاعب ماهر.

و طالب " الشبراوي" اللاعب محمد صلاح ، أن يهديه " التيشرت" الخاص به ، نظرا لأنه من عشاقه.



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