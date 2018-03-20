شاهد.. نجل شهيد يطلب هذا الأمر من محمد صلاح

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شهيد

محمد صلاح

النهار


تمني  نجل الشهيد البطل  أحمد عمر الشبراوي ، لقاء اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي.

و قال " الشبراوي " خلال لقائه ببرنامج " أخر النهار" المذاع علي فضائية " النهار"، أنه يعشق صلاح لآنه لاعب ماهر. 

و طالب " الشبراوي" اللاعب  محمد صلاح ، أن يهديه " التيشرت" الخاص به ، نظرا لأنه من عشاقه.

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