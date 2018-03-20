الزمر: الإسلاميون ارتكبوا هذا الخطأ منذ 20 سنة

20 مارس 2018 - 09:28 ص

قال طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق إن الحركات الإسلامية أخطات في تصورها عندما لم تتحول إلي تيار يكون كطاقة عمل داخل المجتمع.

وأضاف علي حسابه الخاص علي تويتر إن بَعضُنَا يتصور أن التحدي الرئيسي أمام الحركات الإسلامية مرتبط بقدرتها على التعبئة التنظيمية والحشد الأيديولجي.

وأوضح أن الحركات الإسلامية نجحت في ذَلِك منذ عشرين عاما ، وكان يجب عليها من يومها التحول لتيار ينساب في كل خلايا الأمة وطاقة عمل تغمر كل مراكز الحيوية في مجتمعاتها ، مؤكدا أن هذا التحدي ما زال قائما.