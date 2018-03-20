  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
ساركوزي

أنباء عن احتجاز رئيس فرنسا الأسبق "ساركوزي"

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

حسن نافعة

سجال بين "نافعة" ومغرد "إخوانى" بعد تغريدة "الرئاسية"

محمود عباس

"ابن الكلب" تثير أزمة بين محمود عباس والبيت الأبيض

أرشيفية

لمنع المنكرات.. إغراق كورنيش النيل لتعطيل شم النسيم

الإعلامي عماد الدين أديب

أديب يعلن مفاجأة بشأن الإرهاب في سيناء

الزمر

الزمر: الإسلاميون ارتكبوا هذا الخطأ منذ 20 سنة

الدولار

أسعار العملات اليوم في البنوك

عباس

سفير أمريكا لعباس: انت بتعادي السامية ولا بتشتمني عادي؟

عبدالله السعيد يوقع للزمالك

أغرب ما قاله عبدالله السعيد قبل توقيعه للزمالك بدقائق

بالصور.. ولي العهد السعودي يصل واشنطن

عرب وعالم

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي

وكالات

أخبار متعلقة
#

"هذا ما فعله ولي العهد السعودي مع الإخوان"

#

«بن سلمان»: أتعهد بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان

#

«بن سلمان» يغادر إلى أمريكا لمقابلة «ترامب»

#

بن سلمان يكشف هوية زعيم "القاعدة" الجديد ومكان اختباءه

وصل  منذ قليل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن صباح اليوم الثلاثاء،الموافق 20مارس، وذلك في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر لأسبوعين.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، من المقرر أن يجري محمد بن سلمان لقاء بالرئيس الأمريكي دنالد ترامب ومع قادة الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالإضافة إلى مسؤولي البنتاغون والخارجية، ليذهب بعد ذلك إلى محطته الثانية نيويورك يوم الخميس المقبل، إذ يلتقي مع كبار المستثمرين في وول ستريت وغيرها من المنظمات الدولية والاقتصادية، كما تشمل الجولة الأمريكية لولي العهد 4 مدن أمريكية أخرى.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أعلن من الولايات المتحدة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بدأ، زيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر أسبوعين تقريبا، يزور خلالها 7 مدن أمريكية، وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس الصينى يوجه رسالة للعالم
» شاهد.. طالب يفقأ عين زميله بـ"قلم رصاص"
» وصلة رقص ساخنة لـ"ناهد السباعي"
» خطورة الـ"آي باد" على نمو الأطفال
» هكذا يتم تهريب المخدرات للسعودية بطرق لا تخطر على بال
» بشار يقتل 15 طفلا داخل مدرستهم
» خطة الحكومة الألمانية لإنقاذ الأرض من مصيرها المظلم
» مفاجأة .. محمد صلاح وراء ارتفاع "البورصة" الأيام الماضية
» شركة تستخدم الجنس أوصلت ترامب للرئاسة
» مشادة نارية بين كاتبة ومحامي بسبب "الزوجة الثانية"
» "هذا ما فعله ولي العهد السعودي مع الإخوان"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:07 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني
علماء مصريون