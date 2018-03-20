تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

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الدولية

للصليب الأحمر

كشف محمد فرج عامر، رئيس سموحة، عن تصريحات للاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي والتي أوضح من خلالها مدى العلاقة التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "عامر" في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صلاح يصرح تصريحات نارية عقب إحرازه سوبر هتريك عندما سأله مذيع في إحدى القنوات الأوروبيه ويسأله ما هى وجهتك بعد العروض الهائلة عليك فرد قائلا: لا أفكر على الإطلاق في الانتقال لأي ناد لأني أثق في من ينصحني".

المذيع: من أعطاك هذه النصيحة؟

صلاح: الرئيس السيسي قال لي أجل أي احتراف إلي ما بعد كأس العالم.

المذيع: وهل ما زلت تتحدث إليه ويتحدث إليك؟

صلاح: نعم الرئيس يتصل بي كل مبارة ويشجعني وأنا أثق فيه وأحبه.

المذيع: حتي الآن بعد أن أصبحت ملكا علي العالم الكروي؟

صلاح: إذا كنت كما تقول أني أصبحت ملكا في كرة القدم فالرئيس السيسي أصبح سيد العالم وسترون يومًا ما أقول وسأرسل إليك دعوة لزيارة أم الدنيا.

المذيع: أنت ياصلاح متيم بهذا الرئيس؟

صلاح نعم وتقدر تقول إني أعشقه لأنه والدي.

كم أنت عظيم ياصلاح".

وانهالت التعليقات علي تدونية "عامر" وجاء أبرزها:

قال ناشط: "معشوق العالم وشهادته ليس لها علاقة بالسياسة هو يري السيسي الأب والإنسان وشهادته حقيقيه فعلاً ..هو ده ابن البلد".

وعلق أخر: "محمد صلاح مصرى بسيط لم يصبه الغرور متواضع محب لبلده، والأهم أنه يثق فى الله".

وأضاف ناشط: " ده حتي كمان بيقولك انه معلق صور الريس علي جميع حوائط نادي لي?ربول حتي حجرات خلع الملابس والحمامات .. تسلم إيدك ياأبو مكة وتحيا مصر .. وعليه العوض ومنه العوض".


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