لمنع المنكرات.. إغراق كورنيش النيل لتعطيل شم النسيم

20 مارس 2018 - 09:54 ص

قال القيادي الإخواني محيي الدين عيسي، إننا لم نعرف من حديث "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" إلا أوله، ولم ندرك مقاصد وتداعيات تغيير المنكر، حيث انتشر أعضاء الجماعة الاسلامية بالمنيا يغيرون المنكر دون معرفة بفقهه ولا درجاته.

وأضاف في ذكرياته التي يرويها على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قمنا بتكسير خمارات - تدمير أى مذياع أو مسجل يذيع أغانى او موسيقى - ، بالإضافة إلى منع سير أو مصاحبة شاب لفتاة دون معرفة درجة قرابتها وتفريقهم ولو بالضرب.

كما قمنا بهدم بعض الكنائس فى بدايات بنائها حتى وصل الأمر إلى إعلان أن قرية كذا خالية من الكنائس أو ممنوع بناء الكنائس بها.

وتابع قائلاً: أننا قمنا بتحريم شم النسيم وأكل الفسيخ، وقد ابتدعنا طريقة لمنع احتفال الناس بشم النسيم وهو فتح صنابير المياه على كورنيش المنيا وإغراقه ليلاً لمنع أحد من الجلوس عليه ووزعنا بيانا بعنوان (ألف سيخ فى عين من أكل الفسيخ) وقد تزعم حملات تغيير المنكر عناصر من أصحاب الأجسام القوية، ومفتولى العضلات.

وأشار عيسي في ذكرياته إلى أنه كان من تداعيات الإفراط فى تغيير المنكر دون ضوابط شرعية، هو خوف الناس منا، وتحول مشاعر بعض الناس من حب إلى خوف وكان يمكن أخذ الناس بالحسنى وحثهم على حب الإيمان بالمعروف، وبعد أن انتشر العنف بدعوة تغيير المنكر، بدأ الأمن يلتفت إلى ظاهرة تنامى العنف وبدأت الملاحقات الأمنية.

وطالب عيسي أن نحرص جميعا على تمثيل هذا الدين العظيم، بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين، لأن العالم يعشق الناجح، ولكنه لا يحترم الفاشل.