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المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة من 25 حتى 28 من كل شهر

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عمرو الجارحي وزير المالية
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أصدر عمرو الجارحى وزير المالية منشور رقم 3 لسنة 2018 بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلي النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 لسنة 2017 ، و 2374 لسنة 2017.

ويأتي هذا المنشور في اطار تأكيد وزارة المالية على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر علي ان يتم صرف متاخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

وقد تضمن المنشور ايضا صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها ان وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر علي ان يتم صرف متاخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهي بداية من اليوم الخامس والعشرين وحني اليوم الثامن والعشرين فقط من كل شهر .

ويستثني مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأي  مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر احدي حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية وفي جميع الأحوال يجب ان يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد اذا ما تعارضت مع الاجازات والعطلات الرسمية للدولة.

كما اوضح منشور وزارة المالية انه يتعين علي الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الاجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الاتى:

•      ان تقوم إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري الي إدارة الحسابات وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات والتي تنص علي ان  تعد كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري وترسل الي إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور باثني عشر يوم عمل علي الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها علي البنوك وعشرة أيام علي الأقل بالنسبة لغيرها.

•      ان يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات.

•      ان أوامر الدفع الالكترونية لمستحقات العاملين تستحق الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها علي بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.

وتهيب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة علما بان مخالفة احكام هذا المنشور تعد مخالفة تستوجب المساءلة.

جدير بالذكر  قد سبق ان وزارة المالية اصدرت الكتابين الدوريين رقمي 85 لسنة 2016 و5 لسنة 2017 بشان اتخذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الانفاق العام وكذلك احكام اعمال الرقابة علي ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني .


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