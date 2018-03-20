إحباط 3 محاولات لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا

وكالات
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أنه تم إحباط ثلاث محاولات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المسلحين في سوريا خلال الأسبوع الماضي.
وقال شويجو، خلال اجتماع مجلس قيادة الوزارة: "لا تزال هناك إمكانية استخدام المسلحين للمواد السامة من أجل اتهام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، وقد تم إحباط ثلاثة محاولات الأسبوع الماضي".
وأشار وزير الدفاع الروسي: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية في سوريا، عاد إلى الأراضي المحررة من الإرهابيين أكثر من مليون و300 ألف لاجئ".
وأضاف: "نعول أنه في الوضع الحالي سيضع شركاؤنا الغربيون حداً للتلاعب مع الإرهابيين في سوريا وينضمون للمبادرات السلام الروسية".
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