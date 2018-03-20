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العاهل الأردني يهنئ الرئيس بوتين هاتفيًا بفوزه بالرئاسية

عرب وعالم

ارشفية العاهل الاردني _وبوتين
ارشفية العاهل الاردني _وبوتين

وكالات

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هنأ العاهل الأردني عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الروسية لفترة رئاسية جديدة، وأعرب الطرفان عن اهتمامهما بتطوير التعاون بين البلدين.

وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء: "خلال الاتصال الهاتفي، هنأ ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني الرئيس فلاديمير بوتين بدفء بفوزه بالانتخابات الرئاسية وتمنى له المزيد من النجاح. وأعرب عن الاهتمام المتبادل بتطوير التعاون الروسي الأردني في مختلف التوجهات".

أجريت الانتخابات الرئاسية الروسية يوم 18 مارس، وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، أن نسبة الإقبال فيها بلغت 67.4 بالمئة وتصدر الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، الانتخابات الرئاسية بحصوله على 76.68 بالمئة من أصوات الناخبين، بعد فرز 99.94 بالمئة من البروتوكولات الانتخابية.


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