  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم
أبو العلا ماضي

تجميد حزب العمل بسبب "الإخوان ووليمة لأعشاب البحر"

بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"

دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

محمد بديع والبلتاجى

جهات سيادية حذرت من شر فى "رابعة"

صلاح والسيسي

تصريحات نارية من محمد صلاح حول السيسي

ث

مسئولة "التضامن" المعتدى عليها بالضرب تكشف مفاجآة

حسن فريد

قاض فض رابعة يحذر المتهمين: "هحبسكم"

رامي جان

بلاغ لنيابة أمن الدولة يتهم رامي جان بالخيانة

ق

بالفيديو.. الاعتداء على مسئولة بـ"التضامن" وقطع الإرسال

يهود اليمن

هذا ما فعله الكوماندوز الإسرائيلي لاستقدام 400 يهودي؟

عبدالله السعيد

أول ظهور لـ"عبد الله السعيد" بعد أزمة الأهلى

دفاع متهم بـ"رابعة": موكلى منحرف وليس إخوانيا

قضايا وحوادث

بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"
بدء جلسة محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض رابعة"

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة "بديع" في فض "اعتصام رابعة"

#

محامي ريهام سعيد يكشف تفاصيل جديدة بقضية الخطف

#

غدًا.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الأولى"

#

وزير الداخلية يكشف كواليس "فض رابعة"

محاكمة بديع

محمد مرسي

محاكمة الاخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعة دفاع المتهم 704 فى قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان وعددًا من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالرحمن البر، أحمد عارف، عمرو زكي عضو البرلمان الأسبق، باسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على موكله، كما دفع بعدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.

كما دفع بانتفاء صلة موكله بالأحراز المضبوطة، وتابع أن موكله منحرف ومسجل ولديه ثلاثة قضايا مخدرات وحمل سلاح ولا ينتمى لجماعة الاخوان

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الجيش ليس مجالا للمزايدات السياسية الرخيصة

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

رسالة مفتي استراليا في نهاية ولايته الثانية

أ.د: إبراهيم أبو محمد

بريطانيا غاضبةٌ من روسيا.. فمتى يغضب العرب لأنفسهم؟!

طه خليفة

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» النيابة بـ"فض رابعة" تقدم 3 تقارير طبية للمتهمين
» شاهد.. مى كساب تتسبب فى هجوم الجمهور عليها
» تامر عبد المنعم لمقاطعي الانتخابات: قطع رقبتكم
» وفاة القيادى اليساري الملقب بطبيب الفقراء حمزة البسيونى
» الذهب يستقر عند 644 جنيها
» بطلة "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب قيادي
» «صقر قريش» أنقذته امرأة.. تعرف على القصة؟
» إزالة تمثال "عبدالناصر" من "ماسبيرو" يثير الجدل
» تصريح صادم لـ"الجندي"عن صيام أول رجب
» متصل لمذيعة إكسترا نيوز: "عاوز أشوف اللي ربوكي"
» حماس تشن هجوما على "أبو مازن"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني