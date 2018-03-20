"السيسى جاب جون بعودة العلاقات المصرية - السودانية

20 مارس 2018 - 12:57 م

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن كل القنوات العالمية اهتمت برصد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى مصر، مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة مبهرة.

وأشار "شوبير"، خلال برنامج "كلمة حرة مباشرة" المذاع عبر إذاعة "دي أر إن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر والسودان كيان واحد، مضيفًا: "الرئيس السيسي جاب جون بعودة العلاقات المصرية السودانية لقوتها".

وتابع: "الشاطر هو اللي يضحك في الآخر.. ومصر والسودان مينفعش يكونوا اتنين هما كيان واحد".