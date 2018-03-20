جهات سيادية حذرت من شر فى "رابعة"

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استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى مرافعة دفاع ثلاثة متهمين فى قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة، بينهم أسامة محمد مرسي، محمد البلتاجي، عصام العريان، صفوت حجازي، عبدالرحمن البر، أحمد عارف، عمرو زكي عضو البرلمان الأسبق، باسم عودة وزير التموين الأسبق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

ودفع بعدم وجود أى أحراز تخص موكليه فى القضية، كما دفع بشيوع الاتهام وانعدام التحريات، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس .

ووجه الدفاع حديثه  للمحكمة قائلاً: "الجهات السيادية قالت إنه يوجد شر فى مكان الاعتصام" وأضاف الدفاع أن أحد موكليه قبض عليه وبحوزته ملابس لأنه تاجر وفى نهاية مرافعته طلب البراءة لموكليه.


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