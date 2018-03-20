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"سان جيرمان" يحارب لخطف "زيدان" من "الريال"

الرياضة

النجم الدولي السابق ومدرب ريال مدريد الإسباني الحالي زين الدين زيدان
النجم الدولي السابق ومدرب ريال مدريد الإسباني الحالي زين الدين زيدان

محمد الخرو

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يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يضم بين صفوفه النجم العالمي نيمار وبعض من نجوم العالم في الساحرة المستديرة الي التعاقد مع الأسطورة الكروية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني لتولي تدريب الفريق بدأ من الانتقالات الصيفية المرتقبة.

وذكر برنامج "الشرنجويتو" الإسبانى التلفزيونى الشهير "إن إدارة باريس سان جيرمان تعتقد أن زيدان الخيار المناسب لقيادة الفريق فى الموسم المقبل، ومستعدة لتقديم شيك على بياض لمدرب ريال مدريد من أجل إقناعه بقيادة متصدر الدوري الفرنسي.

وأضاف البرنامج أن ناصر الخليفى رئيس باريس سان جيرمان يريد أن يصبح زيدان صاحب أعلى راتب بين مدربى العالم، حال توقيعه للنادي الباريسي لافتا إلى أن "زيدان" لم يحسم مستقبله بعد مع ريال مدريد، ويؤجل كل شيء لنهاية الموسم، مضيفا أن بعضا من مسؤولى الفريق الملكي يريدون استمراره في الفريق الموسم المقبل.


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