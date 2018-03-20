7 سنوات مشدد لـ3 متهمين بـ"أحداث عنف العياط"

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قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة كل من رضا عبد الهادي ورمضان صلاح يحيى وشعبان رمضان كامل بالسجن المشدد 7 سنوات لكل بإعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس من عام 2013 .

صدر الحكم برئاسة الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.


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