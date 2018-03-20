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النيابة: الإخوان تعلموا الركوع لغير الله

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الإخوان

جماعة الاخوان

تفجير الضغط العالى

خلاف أحكام القانون

تنفيذ عمليات ارهابية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 45 متهمًا من بينهم 10 هاربين، فى جلسة محاكمتهم فى قضية تفجير أبراج الكهرباء "610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا"، المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالى"

وقال ممثل النيابة: "إن الإخوان استغلوا الدين للوصول لقلوب المصريين، وآلاف الصفحات حملت فى طياتها جرائم تلك العصابات".

وأضاف ممثل النيابة العامة أن الإخوان اندسوا بين المسلمين، واستغلوا الدين للوصول لقلوب المصريين، نهبوا البيوت واستحلوا الأعراض، وهتكوا الحرمات، لا يأمنهم أحد، حلقات متواصلة من جرم جماعة الإخوان امتداد للخوارج، ألف وألف من الصفحات حملت فى طياتها جرائم لتلك العصابات".

وجاء فى مرافعة النيابة: "المتهمون علموا وتعلموا الركوع لغير الله. سمعوا ورددوا وتغيبت عقولهم.. غيروا الأفكار ورددوا أننا كفار، تلك هى جماعة الإخوان.. إن مقصدنا لإقامة الدليل بالحق واليقين والدليل أدلة مادية ومعنوية".

وقال ممثل النيابة العامة: "كل جريمة من الجرائم التي سأتناولها أمام عدلكم لها أثارها على أنفس الضحايا  الضحايا لا تعد وتحصى.. لا أرى جريمة أبشع من إزهاق روح الإنسان.. تعددت الأدلة على ارتكاب المتهمين لجرائمهم.. حتى ينالوا ما يستحقون من عقاب، وتعددت الأدلة المادية والمعنوية.. وقرر المتهمون فى مقهى خال من الزبائن مخططهم، فأخذ المتهم العاشر يوضح لمرافقيه سبب اجتماعهم".

وتابع ممثل النيابة العامة: "فالمتهم علاء حلمى، ثابت فى حقه تحريض أعضاء خليته من حرق لحرق لنأتى بدليل إشعال النار فى نقطة شرطة النجدة بالإسكندرية فى حقق المتهمين الرابع عشر وآخرين، فى هذه الجريمة جاءت مما قله المتهمون الأول والثانى فى التحقيقات.. سيدى الرئيس انتقل إلى جريمة التخريب العمدى للممتلكات العامة، فالتحريات أكدت تكليف المتهم الأول للمتهمين بتخريب الممتلكات العامة، فهل اكتفى المتهمون مما سفكوه من دماء، لا، إنما يريدون تخريب الدولة، فكان مخططهم قطع الكهرباء على الجمهورية بأكملها.. استهدفوا برج كهرباء بكرداسة محل الاتهام بالبند الخامس".

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


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