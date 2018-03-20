» القبض على مؤذن يهرب "الهيروين" بتونس

20 مارس 2018 - 03:14 م

ألقت الشرطة التونسية القبض على مؤذن مسجد، وبحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة، ومبلغ مالي قالت إنه تحصل عليه من ترويج "السم الأبيض ".

وذكرت إذاعة "جوهرة إف إم" التونسية في تقرير لها، أمس الاثنين، أن الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، تمكنت من إلقاء القبض على مؤذن مسجد بأحد الأحياء الشعبية بتونس العاصمة عمره 50 سنة، بتهمة ترويج المخدرات .

وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المؤذن، بعد مغادرته المسجد إثر قيامه بأذان صلاة الظهر، وذلك بعد نصب كمين محكم له .

وتابعت الإذاعة موضحة: "بتفتيشه تمّ العثور على كيس صغير، يحتوي على حوالي 3 جرامات من مخدر "الهيروين" يخفيه بإحكام بين طيات ثيابه"، وذلك وفق ما جاء في بيان لوزارة الداخلية .

وبمراجعة النيابة العمومية وتفتيش منزله، تم حجز مبلغ مالي قدره 5 آلاف دينار متحصل من ترويج المخدرات .