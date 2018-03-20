خبير اقتصادى: متى تستطيع مصر الوفاء بالتزامات القروض؟

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الاقتصاد

الزراعة

الموازنة

الهامى الميرغنى

انتقد إلهامى الميرغنى, الخبير الاقتصادى, الأوضاع الاقتصادية التى  وصلت إليها  الدولة المصرية  مؤخرًا وذلك جراء عدة إجراءات  تنفيذية تم اتخاذها خلال السنة الماضية .

وقال الميرغنى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "بعد مرور 16 شهرا على قرض الصندوق الذى  اتفقت عليه الحكومة المصرية فى أغسطس 2016,  اليوم الدولار وصل 18 جنيها, وفرضت ضريبة القيمة المضافة , وصدر قانون الخدمة المدنية".

وتابع الميرغنى قائلا: "تم رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء والمياه وتم رفع أسعار المواصلات  وصدر قانون التأمين الصحي الجديد, ومستمرون في الخصخصة وبيع الأصول, لكن في نفس الوقت عجز الموازنة مستمر وبيزيد والمديونية والفوائد في تزايد لم يحدث في تاريخ مصر".

وأردف: "لا نعرف إلي متي تستطيع مصر الوفاء بالتزامات القروض في ظل غياب  القطاعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة".

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