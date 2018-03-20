ليفربول يحدد قيمة انتقال«صلاح» للريال أو برشلونة

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ذكرت صحيفة صن البريطانية، إن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، لن تفرط في خدمات النجم المصري محمد صلاح، إلا في حالة الحصول على عرض تصل قيمته إلى 200 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، أنه في ظل اهتمام أندية ريـال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان لضم اللاعب فإن إدارة ليفربول لن تبيعه إلا في حالة الحصول على عرض قيمته 200 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة، أن ريـال مدريد استبعد فكرة ضم إيدين هازارد لاعب تشيلسي من أجل التعاقد مع محمد صلاح خاصة بعد توهجه هذا الموسم مع ليفربول، كما أن برشلونة يخطط للدخول في مفاوضات مباشرة مع ليفربول لضم صلاح.

يشار إلى أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 28 هدفًا وينقصه 4 أهداف في 7 مباريات قادمة للفوز للرقم القياسي لأكبر عدد أهداف مسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.


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