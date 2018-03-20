إصابة 43 تلميذّا بمدرسة في المنوفية بالتسمم

20 مارس 2018 - 05:16 م

قال رضا الرشيدي، وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، إنه قرر وقف توزيع الوجبات المدرسية بكافة مدارس المحافظة، عقب إصابة 43 تلميذّا بمدرسة الشهيد محمود زكريا حجازي الابتدائية للتعليم الأساسي بقرية بئر شمس بـ«اشتباه تسمم».

وأكد «حجازي»، في تصريحات صحفية له، أنه تم التحفظ على عينات من الوجبات المدرسية، لتحليلها.

كان الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق إسعاف المنوفية، قال إن مستشفى الباجور العام استقبل اليوم، الثلاثاء، 43 حالة اشتباه بتسمم من مدرسة الشهيد محمود زكريا حجازي الابتدائية للتعليم الأساسي بقرية بئر شمس.



