استغلال جميع الوديان التي تصلح للزراعة بالبحر الأحمر

التقى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر ظهر اليوم، الثلاثاء، الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور علي حزين، المشرف علي مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة؛ لعرض تصور ومقترح زراعة نبات المورينجا بوادي النخيل بالقصير.
وأكد محافظ البحر الأحمر، أن المحافظ بصدد زراعة نبات المورينجا، والبدء فى أعمال التنمية بوادي النخيل بصحراء مدينة القصير، والذي تبلغ مساحته نحو 6 آلاف فدان منبسطة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الوديان التي تصلح للزراعة، بهدف إيجاد نشاط تنموي جديد بالمنطقة حتى تحقق المحافظة الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا ضرورة استغلال جميع الوديان الموجودة بالصحراء الشرقية الواقعة بنطاق المحافظة، والتي تقدر مساحتها بعشرات الآلاف من الأفدنة في بعض الزراعات.
وعن فوائد هذا النبات، أكد الدكتور على حزين، أن نبات المورينجا يتمتع بـ7 أضعاف نسبة الكالسيوم الموجودة في اللبن، و3 أضعاف فيتامين الجزر، و4 أضعاف بوتاسيوم الموز، نستطيع زراعته فى كافة الظروف لا يحتاج سوى لتربة رملية المتوفرة فى صحراء مصر بمساحات شاسعة، ويستهلك كميات قليلة من المياه، مضيفًا أن المورينجا من أنسب المحاصيل التى تسهم فى مواجهة الاحتباس الحرارى وتغيرات المناخ التى تهدد معظم نباتاتنا، بالإضافة إلى قدرته على علاج سوء التغذية الذى يصيب معظم الأطفال بسبب الفقر الذى قد يحرمهم من اللحوم أو الألبان، وذلك فى ظل تكلفة منخفضة وبسيطة.
حضر الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، واللواء يوسف الشاهد، رئيس مدينة القصير، وفوزي الحضري، مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر.