تدريبات قوية لـ«عبد المنصف» في مران الزمالك

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عبد المنصف

خاض محمود عبد المنصف، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف مصطفي كمال مدرب الحراس في ظل غياب محمود عبدالرحيم جنش بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى.

ويتواجد أحمد الشناوي في معسكر المنتخب الوطني الأول وعمر صلاح مع المنتخب الأوليمبي.

وتأهل فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي إلى دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عقب تغلبه على الزمالك، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الأحد، على ستاد السلام.


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