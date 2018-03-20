بالصور.. ختام مؤتمر دولي عن تعزيز التنمية المحلية في مصر

شار إلى أن الدولة تتجه إلى دعم اللامركزية لتمكين الوحدات المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين بالوجه الأكمل، وذلك من منطلق سعى الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتطبيق نظام متكامل يهدف إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية طبقًا للرؤية المستقبلية للتنمية 2030.

وأ شار إلى أن الدولة تتجه إلى دعم اللامركزية لتمكين الوحدات المحلية من تقديم الخدمات للمواطنين بالوجه الأكمل، وذلك من منطلق سعى الدولة لتحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية لتطبيق نظام متكامل يهدف إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية طبقًا للرؤية المستقبلية للتنمية 2030.