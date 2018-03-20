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توزيع 500 "شهادة أمان" على الأمهات المثاليات بالغربية

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فعاليات

امهات المثاليات

مؤتمر جامعه طنطا

رئس جامعه طنطا

بدأت منذ قليل فعاليات مبادرة توزيع 500 شهادة أمان بالمجان على أمهات المثالية والشهداء في نطاق محافظة الغربية، داخل قاعة مؤتمرات جامعة طنطا، وذلك بالتعاون مع عدد من رجال أعمال مدينة طنطا وبنك مصر.

وذلك بحضور الدكتور مجدي السبع رئيس جامعة طنطا، عصام هلال نائب مدير بنك مصر، أحمد عبد المنعم صاحب مبادرة توزيع شهادات أمان علي أمهات المثالية والشهداء كهدية لهم بمناسبة عيد الأم.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تقدمها بنوك «مصر، الأهلى، القاهرة، الزراعى»، وتكون متاحة بمبلغ 500 جنيه للشهادة ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه، بعائد 16% يصرف فى نهاية المدة، ومدة الشهادة 3 سنوات تصل إلى 9 سنوات.


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