مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

20 مارس 2018 - 05:59 م

كشف الصحفي ربيع الشيخ مفاجأة عن تصريحات نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول محمد صلاح عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نشرها النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وأثارت جدلًا كبيرًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال «الشيخ» إن فرج عامر نشر هذا الكلام أمس على صفحته عبر"فيسبوك" ثم حذفه، قبل أن يعةد اليوم لنشره من جديد منذ ساعات.

بينما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز إن "عامر" نشر هذذه التصريحات قبل ثلاثة أيام ثم حذفها ثم عاد ونشرها أمس ثم حذفها ثم نشرها للمرة الثالثة اليوم.

وقال «الشيخ» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري حذف البوست بتاع اللاعب الدولي محمد صلاح.. طيب خد سكرين شوت من كلامك أهو خلي الناس تعرف إنك كداب وجاهل كمان وبتفتري على الراجل.. ولسه كمان بنقولك الحوار كان على قناة إيه ؟ ومين الميذيع؟..على فكرة ممكن تبرر موقفك وتقول إن الحوار كان على قناة السويس الجديدة ، وكده نصدقك إنه فنكوش»، حسب نص كلامه.

بينما قال "عزوز" : التصريحات الخاصة بمحمد صلاح عن السيسي نشرها رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان قبل ثلاثة أيام ثم حذفه ثم أعاد نشره أمس ثم حذفه ثم نشره قبل ساعتين، واضح انه مش طبيعي».

وكان محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كشف عن تصريحات للاعب محمد صلاح، أوضح من خلالها مدى العلاقة التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "عامر" في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صلاح يصرح تصريحات نارية عقب إحرازه سوبر هتريك عندما سأله مذيع في إحدى القنوات الأوروبيه ويسأله ما هى وجهتك بعد العروض الهائلة عليك فرد قائلا: لا أفكر على الإطلاق في الانتقال لأي ناد لأني أثق في من ينصحني".

المذيع: من أعطاك هذه النصيحة؟

صلاح: الرئيس السيسي قال لي أجل أي احتراف إلي ما بعد كأس العالم.

المذيع: وهل ما زلت تتحدث إليه ويتحدث إليك؟

صلاح: نعم الرئيس يتصل بي كل مبارة ويشجعني وأنا أثق فيه وأحبه.

المذيع: حتي الآن بعد أن أصبحت ملكا علي العالم الكروي؟

صلاح: إذا كنت كما تقول أني أصبحت ملكا في كرة القدم فالرئيس السيسي أصبح سيد العالم وسترون يومًا ما أقول وسأرسل إليك دعوة لزيارة أم الدنيا.

المذيع: أنت ياصلاح متيم بهذا الرئيس؟

صلاح نعم وتقدر تقول إني أعشقه لأنه والدي.

وختم كلامه قائلًا :« كم أنت عظيم ياصلاح».

