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انعقاد القمة العربية في 15 أبريل بالرياض

الحياة السياسية

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

وكالات

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الرياض

القمة العربية

احمد ابوالغيط

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، أن القمة العربية ستعقد في الرياض يوم 15 أبريل وستبحث سبل الحيلولة دون حصول إسرائيل على مقعد دوري في مجلس الأمن الدولي.

ويتطلب الفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي موافقة أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة.

وفي وقت سابق أعلنت الجامعة العربية هذا الشهر تأجيل القمة التي كانت مقررة في مارس، لأن موعدها يتعارض مع موعد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية.


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