» ممدوح عباس: «انتهى الدرس يا غبي»

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ممدوح عباس
ممدوح عباس

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

ممدوح عباس

أثار ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة الزمالك الأسبق، الجدل بشكل كبير، بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب «عباس»: «ذهب متوسلًا وباكيًا إلى أحد الأجهزة التي يعمل لديها عميل طالبًا منهم التوسط للخروج الآمن ولا يعلم أن الموضوع خرج عن حدود الخروج الآمن.. لقد انتهى الدرس يا غبي».

وربط بعض المتابعين هذه التغريدة بالأزمات التي يمر بها نادي الزمالك في الفترة الحالية، بعد قرار نيابة الأموال العامة العليا، بالتحقيق في العديد من القضايا الخاصة بالقلعة البيضاء.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قد أحالت الشكاوى التى قدمها كل من هانى العتال – نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، والدكتور عبد الله جورج – عضو مجلس إدارة النادي، والتى ورد فيها مخالفات مالية وإدارية منها عدم صدور أية قرارات من مجلس إدارة النادى منذ انتخابهم فى نوفمبر عام 2017؛ بسبب عدم اجتماعه بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للنادي، والاحتفاظ بأموال النادي بمقره وعدم توريدها لحساب النادى بالبنك، والصرف بنظام المقاصة وبالأمر المباشر من إيرادات النادي الموجودة، فضلاً عن عدم وجود موافقة من مجلس الإدارة على هذا الصرف بالمخالفة للائحة المالية للأندية والنظام الأساسي للنادي.




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