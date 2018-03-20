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مارجريت عازر:

"علاء عابد" يزور بريطانيا لمتابعة قضية "مريم"

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مارجريت عازر

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بريطانيا تحاول امتصاص غضب المصريين فى قضية مريم

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تتابع قضية مقتل الطالبة المصرية "مريم" باستمرار، وبالتنسيق مع السلطات البريطانية.

وأضافت "عازر"، في تصريحات لـ"المصريون"، أن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سيتوجه إلى بريطانيا يوم الخميس القادم لمتابعة سير التحقيقات بشأن مقتل الطالبة المصرية مريم في لندن. 
وأشارت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستقوم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية بفتح ملف الاعتداءات على المصريين في الخارج، ومناقشة كيفية الحصول المصريين بالخارج على حقوقهم من قبل الدول التي تم الاعتداء عليهم داخل أراضيها. 



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