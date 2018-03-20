"علاء عابد" يزور بريطانيا لمتابعة قضية "مريم"

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة تتابع قضية مقتل الطالبة المصرية "مريم" باستمرار، وبالتنسيق مع السلطات البريطانية.

وأضافت "عازر"، في تصريحات لـ"المصريون"، أن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سيتوجه إلى بريطانيا يوم الخميس القادم لمتابعة سير التحقيقات بشأن مقتل الطالبة المصرية مريم في لندن.

وأضافت "عازر"، في تصريحات لـ"المصريون"، أن علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان سيتوجه إلى بريطانيا يوم الخميس القادم لمتابعة سير التحقيقات بشأن مقتل الطالبة المصرية مريم في لندن.