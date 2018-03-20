الصحة توضح حقيقة تسمم طلاب مدرسة بالمنوفية

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وزارة الصحة

مدرسة

المنوفية

تلاميد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تعرض 3 تلاميذ لألام بالبطن في مدرسة الشهيد محمود زكريا الإبتدائية بقرية بئر شمس، مركز الباجور، محافظة المنوفية، بعد تناولهم الوجبة المدرسية.

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد، اليوم الثلاثاء 20 مارس، أن التلاميذ تم نقلهم إلى مستشفى الباجور العام وبالكشف عليهم تبين عدم إصابتهم بالتسمم، وتناولوا أدوية خاصة بألام البطن، وخرجوا من المستشفى بعد التأكد من عدم إصابتهم، لافتاً إلى أنه تردد على المستشفى 58 تلميذ أخر برفقة أهاليهم للاطمئنان عليهم وبالكشف تبين عدم حدوث أيه أعراض عليهم، وجميعهم خرجوا من المستشفى.

وأضاف «مجاهد» أن وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين راضي، كلف قطاع الطب الوقائي بالوزارة بتشكيل لجنة، وتم بالفعل المرور على المدرسة والمستشفى وأخذ عينات من الوجبة المدرسية التي تناولها التلاميذ لتحليلها وللتأكد من سلامتها.


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