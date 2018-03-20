بالصور.. تكريم الأمهات المثاليات بـ"تعليم الغربية"

نظمت مدرسة الشهيد مبروك الابتدائية اليوم، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالمدرسة، وسلمت صفاء فهمي، وكيل المدرسة، شهادات التقدير والجوائز المادية والعينية للأمهات المثاليات، تقديرًا وعرفانًا بدروهن في تربية أبنائهن وكفاحهن لتعليمهن وتفوقهن في الدراسة وتسخير كل جهودهن من أجل راحتهم وتحقيق طموحهم.
أقيم الحفل برعاية الجوهرى سراج، مدير إدارة كفرالزيات التعليمية، وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء لتضحيتهم بأرواحهم ودمائهم الزكية للدفاع عن أمن الوطن والمواطنين.
وأكدت صفاء فهمي، أن الاحتفال يأتي اعترافًا بقيمة الأمة وتقديرًا وعرفانًا بدورها في تربية أبنائها ومواجهتها للصعاب وضغوط الحياة، خلال رحلة تربية ورعاية أبنائها حتى يخرجن للمجتمع أجيال صالحة، مؤكدًا أن الأمهات هن نواة القيم والمثل العليا والمبادئ في المجتمع.