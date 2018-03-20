  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:09 م
بحث متقدم
حوار السيسي

بث مباشر.. حوار «السيسي» في «شعب ورئيس»

مؤسس فيسبوك

فضيحة اختراق معلومات تهز «فيسبوك»

ترامب ومحمد بن سلمان

ترامب لـ«بن سلمان»: سنعيد النظر في اتفاق إيران النووي

ساندرا نشأت

سر اختيار«السيسي» ساندرا نشأت لمحاورته

أرشيفية

الصحة توضح حقيقة تسمم طلاب مدرسة بالمنوفية

علي جمعة

علي جمعة: الرسول لم يأمرنا بإعادة الخلافة

محمد صلاح "أرشيفية"

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

الإخوان في السجون

«سلومة».. جلاد سجون عبدالناصر الذي مات مجهولًا

بوتين

هكذا يتخلص «بوتين» من معارضيه

مرتضى

«رفعت»: ترقبوا رفع الحصانة عن «مرتضى»

مصطفى سليم يدعو مؤسسات الدولة لنشر أعمال صلاح فضل

آخر الأخبار

مصطفى سليم وصلاح فضل
مصطفى سليم وصلاح فضل

المصريون

أخبار متعلقة
#

تعرف على آخر التطورات في قضية «مريم»

#

مستشار موسى مصطفى: "لو اتعصرت هنزل دم سيساوى"

#

النيابة تحقق مع الصحفيين مصطفى الاعصر وحسن البنا

#

هذا ما طلبه نائب رئيس «مصر القوية» من النيابة

مؤسسات الدولة

مصطفى سليم

صلاح فضل

دعا الدكتور مصطفى سليـم مؤسسات الدولة المعنية بالنشر إلى تبنى مبادرة تفيد بتكريم شيخ النقاد العرب الدكتور صلاح فضل بإعادة نشر منجزه النقدى كاملا، نظرية وتطبيقا، لإتاحة علمه أمام الباحثين والمثقف العام، كى لا يكون التكريم مجرد لفتة طيبة حسنة النية، فـ"النوايا الطيبة قد تؤدى للجحيم" كما يقول دانتى.

وكان المجلس الأعلى للثقافة نظم احتفالية تكريم للدكتور فضل، أمس وكانت تحت عنوان "رحلة عطاء" لتكريم الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، وشارك فى الندوة عدد كبير من المبدعين والنقاد من محبى وتلامذة ورفقاء درب الناقد الكبير "صلاح فضل"، بينهم الناقد الدكتور جابر عصفور، والدكتور مصطفى الفقى، والسياسى عمرو موسى، وآخرون من داخل مصر وخارجها.

وقال سليم: "دعونا نصنع شيئا ذا قيمة فتقديرنا للدكتور فضل ومنجزه هو تكريم  لنا جميعا ولوجه الثقافة المصرية، تكريم الدكتور فضل بنشر الأعمال الكاملة، هو لجوء إلى قلعته النقدية لنحتمى بها ونعلن عن وجه من وجوه إسهام المدرسة المصرية فى ظل التطورات النوعية فى هذا التخصص الدقيق، دعونا نفعِّل المبادرة "الأعمال الكاملة للدكتور صلاح فضل"، فلعل هناك من يسمع نداء الحقيقة.

وتابع سليـم فى كلمته: بما أننى فتحت باب المبادرة، فأظننا بحاجة إلى "إعادة قراءة منجز هذه المرحلة النقدية، والكشف عن جهود الدكتور فضل فيها، كل منا من منظوره ومرجعياته العلمية، علنا نتمكن من رد الجميل للدكتور فضل ولريادته ومجهوده الذى لم يقدر بعدما نشر باكورة أعماله النقدية "نظرية البنائية"، فوصلنا تراثه محفوفا بالحذر والمخاطر والمخاوف من صعوبته ومصادره الأعجمية، وفكره المنظم والدقيق والمنفتح على الآخر!!.

يذكر أن مصطفى سليم، كاتب وصحفى مصرى، وهو أحد تلامذة الدكتور صلاح فضل، وحصل على درجة الدكتوراه عن أدب إبراهيم الكونى تحت إشراف شيخ النقاد العرب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» مصطفى سليم يدعو مؤسسات الدولة لنشر أعمال صلاح فضل
» انطلاق«راديو إعلام القاهرة» لتشجيع الشباب على المُشاركة في الانتخابات
» الأهلي في المستوى الأول بقرعة دوري الأبطال
» ممدوح عباس: «انتهى الدرس يا غبي»
» انعقاد القمة العربية في 15 أبريل بالرياض
» الأم المثالية بالقليوبية أرملة منذ 37 عامًا
» شطب دعوى طلاق "علا غانم" ضد زوجها لتصالحهما
» ليفربول يحدد قيمة انتقال«صلاح» للريال أو برشلونة
» «جنش» يغيب عن مران الزمالك
» وقف نشاط هذه الشركات من قبل القضاء الإداري
» القبض على مؤذن يهرب "الهيروين" بتونس

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني