» مصطفى سليم يدعو مؤسسات الدولة لنشر أعمال صلاح فضل

20 مارس 2018 - 07:33 م

دعا الدكتور مصطفى سليـم مؤسسات الدولة المعنية بالنشر إلى تبنى مبادرة تفيد بتكريم شيخ النقاد العرب الدكتور صلاح فضل بإعادة نشر منجزه النقدى كاملا، نظرية وتطبيقا، لإتاحة علمه أمام الباحثين والمثقف العام، كى لا يكون التكريم مجرد لفتة طيبة حسنة النية، فـ"النوايا الطيبة قد تؤدى للجحيم" كما يقول دانتى.

وكان المجلس الأعلى للثقافة نظم احتفالية تكريم للدكتور فضل، أمس وكانت تحت عنوان "رحلة عطاء" لتكريم الناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، وشارك فى الندوة عدد كبير من المبدعين والنقاد من محبى وتلامذة ورفقاء درب الناقد الكبير "صلاح فضل"، بينهم الناقد الدكتور جابر عصفور، والدكتور مصطفى الفقى، والسياسى عمرو موسى، وآخرون من داخل مصر وخارجها.

وقال سليم: "دعونا نصنع شيئا ذا قيمة فتقديرنا للدكتور فضل ومنجزه هو تكريم لنا جميعا ولوجه الثقافة المصرية، تكريم الدكتور فضل بنشر الأعمال الكاملة، هو لجوء إلى قلعته النقدية لنحتمى بها ونعلن عن وجه من وجوه إسهام المدرسة المصرية فى ظل التطورات النوعية فى هذا التخصص الدقيق، دعونا نفعِّل المبادرة "الأعمال الكاملة للدكتور صلاح فضل"، فلعل هناك من يسمع نداء الحقيقة.

وتابع سليـم فى كلمته: بما أننى فتحت باب المبادرة، فأظننا بحاجة إلى "إعادة قراءة منجز هذه المرحلة النقدية، والكشف عن جهود الدكتور فضل فيها، كل منا من منظوره ومرجعياته العلمية، علنا نتمكن من رد الجميل للدكتور فضل ولريادته ومجهوده الذى لم يقدر بعدما نشر باكورة أعماله النقدية "نظرية البنائية"، فوصلنا تراثه محفوفا بالحذر والمخاطر والمخاوف من صعوبته ومصادره الأعجمية، وفكره المنظم والدقيق والمنفتح على الآخر!!.

يذكر أن مصطفى سليم، كاتب وصحفى مصرى، وهو أحد تلامذة الدكتور صلاح فضل، وحصل على درجة الدكتوراه عن أدب إبراهيم الكونى تحت إشراف شيخ النقاد العرب.