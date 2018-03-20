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24 "قرض حسن" لأصحاب المشروعات الصغيرة ببني سويف

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قرض

إعادة إعمار

محافظ بنى سويف

المشروعات الصغيرة

سلم شريف حبيب، محافظ بنى سويف، 24 قرضًا حسنًا لأصحاب المشروعات الصغيرة بقرية إبراهيم نجيب بمركز إهناسيا غرب بنى سويف بواقع 7 آلاف جنيه بإجمالى مبلغ 168 ألف جنيه، و24 مساعدة زواج للفتيات اليتيمات بمبالغ تتراوح ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه بإجمالى 213 ألف جنيه.

كما سلم مفاتيح 37 منزلًا أعيد إعمارها لأصحابها جاء ذلك خلال افتتاحه إعادة إعمار منازل بالقرية في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشة المواطن وتفقد المحافظ المنازل بعد تطويرها وتضمنت أعمال التطوير إعادة تأهيل المنازل من حيث تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والنوافذ ووصلات داخلية للمرافق من مياه وكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتركيب بلاط وسيراميك للأرضيات والحوائط، فضلاً عن تركيب 15 عداد مياه و15 عداد كهرباء (بالمجان) لبعض منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرية.

وأشار المحافظ، إلى أن قيمة المشاركة المجتمعية خلال عامي 2016- 2017 بلغت 400 مليون جنيه وهو ما يعد مساهمة قوية للمجتمع المدني في تحقيق التنمية على أرض بني سويف.

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