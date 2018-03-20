  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:51 م
بحث متقدم
أحمد نظيف

بالصورة.. أحمد نظيف يشتري خضار وبقالة

السيسي

سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

مؤسس فيسبوك

فضيحة اختراق معلومات تهز «فيسبوك»

السيسي

«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

ترامب ومحمد بن سلمان

ترامب لـ«بن سلمان»: سنعيد النظر في اتفاق إيران النووي

حوار السيسي

«السيسي» يتهرب من وصف «مبارك»

ساندرا نشأت

سر اختيار«السيسي» ساندرا نشأت لمحاورته

محمد صلاح "أرشيفية"

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

الإخوان في السجون

«سلومة».. جلاد سجون عبدالناصر الذي مات مجهولًا

أرشيفية

الصحة توضح حقيقة تسمم طلاب مدرسة بالمنوفية

بالفيديو.. قتل صديقه وقطّع جثّته وألقاها في القمامة

قضايا وحوادث

قتل
ارشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

جرعة مخدرات زائدة تورط 3 أصدقاء في قضية قتل

#

تحطم طائرة في الفلبين يسفر عن 10 قتلى

#

قاتل صديقه بإمبابة يروى تفاصيل الواقعة

#

"مراهق" يقتل صديقه بسبب علاقة غرامية

روسيا

قتل

قمامة

تمكنت الشرطة فى روسيا, من إلقاء القبض على رجل قيل إنه قتل صديقه وقطّع جثته بعدما ترك رقم هاتفه على أحد الأكياس التي تحتوي على أجزاء الجثة.

وتشاجر الرجل البالغ من العمر 27 عاماً، والذي لم يكشف عن اسمه، مع صديقه بعدما كانا يشربان الكحول في بورياتيا في روسيا، وقالت الشرطة إن الرجل قتل صديقه، الذي لم يذكر اسمه أيضاً، إلا أنه اضطر إلى التخلّص من الجثة لإخفاء الجريمة، بحسب موقع "Lpc ".

وزُعم أن الجاني أقدم على تقطيع الجثة إلى أجزاء وضعها داخل أكياس، ثمّ رماها في صناديق القمامة العامة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

ومن اللافت أن القاتل أقدم على ترك بقية أجزاء الجسم على شرفة منزله، وذلك كي لا تنتشر الرائحة الكريهة داخل شقته، إلا أنه ارتكب خطأ فادح عندما وضع رأس صديقه السابق في كيس بلاستيكي، إذ إنه لم يلاحظ أن رقم هاتفه الشخصي مكتوب عليه.

وقاد هذا الخطأ الشرطة الى الجاني بشكل مباشر، وذلك بعدما عثر الرجل الذي يجمع النفايات على الكيس وأبلغ عن الأمر.

وفي غضون ثلاث ساعات، توجهت عناصر الشرطة الى مكان إقامة الرجل، حيث عثروا على الأجزاء المتبقية من الجثة الموجودة على الشرفة.

وقد اعتقلت الشرطة الآن الرجل الذي وجهت إليه تهمة القتل، وذلك بعد ثلاثة أشهر على وفاة صديقه.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السيسي» يكشف سر أهم هدية في حياته
» موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول
» رسميًا.. العين الإماراتي يضم «الشحات» 3 مواسم
» «السيسي»: الكلية الجوية رفضت قبولي
» مصطفى سليم يدعو مؤسسات الدولة لنشر أعمال صلاح فضل
» انطلاق«راديو إعلام القاهرة» لتشجيع الشباب على المُشاركة في الانتخابات
» الأهلي في المستوى الأول بقرعة دوري الأبطال
» ممدوح عباس: «انتهى الدرس يا غبي»
» انعقاد القمة العربية في 15 أبريل بالرياض
» الأم المثالية بالقليوبية أرملة منذ 37 عامًا
» سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني