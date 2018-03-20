» رسميًا.. العين الإماراتي يضم «الشحات» 3 مواسم

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المصريون

المقاصة

الشحات

العين

توصلت إدارة نادي العين لاتفاق رسمي مع مصر المقاصة مساء اليوم، لاتفاق حول انتقال الدولي حسين الشحات، إلى صفوف نادي العين لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم القادم.

وأعلن النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، توصله لاتفاق مع نادي مصر المقاصة ورئيسه اللواء محمد عبد السلام، خلال الاجتماع الذي انعقد مساء اليوم ببرج خليفة في دبي.

وتضمنت المذكرة التي وقع عليها الجانبان، سبل تعزيز التعاون بينهما على صعيد الشؤون الإدارية، الفنية، التقنية، التسويقية، التجارية والاستثمارية.


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