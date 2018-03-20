» «السيسي»: الكلية الجوية رفضت قبولي

20 مارس 2018 - 08:25 م

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن أكبر أمنياته في فترة الطفولة والشباب هو الوصول إلى منصب ضابط طيار بالقوات المسلحة، إلا أنه لم يستطع تحقيق هذا الحلم، على الرغم من تقدمه عقب الانتهاء من الثانوية العامة إلى الكلية الجوية، ولم يحالفه التوفيق.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لم يكن يحلم بأي حال من الأحوال بالوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية، وأنه وصل هذا المنصب بناء على طلب المواطنين خلال الفترة الصعبة التي ظهر فيها.