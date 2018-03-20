  • الثلاثاء 20 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:52 م
بحث متقدم
أحمد نظيف

بالصورة.. أحمد نظيف يشتري خضار وبقالة

السيسي

سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

مؤسس فيسبوك

فضيحة اختراق معلومات تهز «فيسبوك»

السيسي

«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

ترامب ومحمد بن سلمان

ترامب لـ«بن سلمان»: سنعيد النظر في اتفاق إيران النووي

حوار السيسي

«السيسي» يتهرب من وصف «مبارك»

ساندرا نشأت

سر اختيار«السيسي» ساندرا نشأت لمحاورته

محمد صلاح "أرشيفية"

مفاجأة عن تصريحات«صلاح» حول«السيسي»

الإخوان في السجون

«سلومة».. جلاد سجون عبدالناصر الذي مات مجهولًا

أرشيفية

الصحة توضح حقيقة تسمم طلاب مدرسة بالمنوفية

«السيسي»: هذا خطأ الإخوان الأكبر

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

بكري: إذا أمرني الرئيس بقطع رقبتي .. سأقطعها بلا تردد

#

الجبلاية: أزمة "السعيد" وضعت الزمالك في مطب

#

"الإخوان تخطط يوميًا لاغتيال السيسي"

#

"حسني" يكشف سر دعم الإخوان لـ"عنان"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التفويض الذي طلبه من الشعب في إحدى الاحتفالات العسكرية كان الغرض منه إرسال رسالة للعالم بأن هناك شعبًا في مصر له رأي وله كلمة.

وأضاف "السيسي"، في حواره مع ساندرا نشأت، أن الإخوان لم يكن لديهم رجال يقدرون المواقف، وإلا كانوا وافقوا على انتخابات رئاسية مبكرة.

وتابع: أنا من حي تاريخي وديني يتوسطه الجامع الأزهر، والدين الذي تربي عليه هو دين الوسط.

وأشار "السيسي"، إلى أن "الله مضطلع على ما أفعله، بكلم ربنا وأقول لله وقرار عزل مرسي كنا حريصين علي الأمور تنتهي بسلام والإخوان لا يوجد عندهم من يقدر الموقف جيد وكان أفضل حل لهم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة للخروج من أزمة 30 يونيو".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأهمية الاستراتيجية لمعركة تطهير عفرين السورية

جمال سلطان

الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا.. علام الغضب؟!

محمود سلطان

استضعاف الزمالك.. لماذا؟!!

فراج إسماعيل

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

الحب لا يحتاج إلى مناسبة!

نيهال فرحات

أسئلة مشروعة عن أيمن نور

هبة خفاجي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السيسي» يكشف سر أهم هدية في حياته
» موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول
» رسميًا.. العين الإماراتي يضم «الشحات» 3 مواسم
» «السيسي»: الكلية الجوية رفضت قبولي
» مصطفى سليم يدعو مؤسسات الدولة لنشر أعمال صلاح فضل
» انطلاق«راديو إعلام القاهرة» لتشجيع الشباب على المُشاركة في الانتخابات
» الأهلي في المستوى الأول بقرعة دوري الأبطال
» ممدوح عباس: «انتهى الدرس يا غبي»
» انعقاد القمة العربية في 15 أبريل بالرياض
» الأم المثالية بالقليوبية أرملة منذ 37 عامًا
» سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
تمثال لصقر قريش
طلاب جامعيون يعملون على عربة الفول
قطار
تمثال أبو جعفر
أبو محمد الجولاني