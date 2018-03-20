الرقابة الإدارية تكلف "التأمين" بعلاج 8 تلاميذ تبين إصابتهم بـ"القلب"

كلف عضو مكتب الرقابة الإدارية ببني سويف التأمين الصحي بعلاج 8 تلاميذ بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف أثبت الكشف الطبي إصابتهم بأمراض مزمنة وعيوب خلقية في القلب على هامش توقيع الكشف الطبي عليهم ضمن حملة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا.

وتبين للجان الطبية التي تجري الكشف الطبي على طلاب المدارس ببني سويف برئاسة الدكتورة هبة عبدالعظيم مدير عام اللجان الطبية المتخصصة وإشراف الدكتور أحمد بغدادي مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة وذلك ضمن مشروع البطل الأوليمبي برعاية الرقابة الإدارية لاكتشاف ورعاية الموهوبين إصابة 8 تلاميذ بمشاكل وعيوب خلقية في القلب، فكلف عضو هيئة مكتب الرقابة باتخاذ كافة الإجراءات لعلاجهم بمستشفيات التأمين الصحي مجانا .

وتبين للجان الطبية التي تجري الكشف الطبي على طلاب المدارس ببني سويف برئاسة الدكتورة هبة عبدالعظيم مدير عام اللجان الطبية المتخصصة وإشراف الدكتور أحمد بغدادي مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة وذلك ضمن مشروع البطل الأوليمبي برعاية الرقابة الإدارية لاكتشاف ورعاية الموهوبين إصابة 8 تلاميذ بمشاكل وعيوب خلقية في القلب، فكلف عضو هيئة مكتب الرقابة باتخاذ كافة الإجراءات لعلاجهم بمستشفيات التأمين الصحي مجانا .

وكلفت الرقابة الإدارية في وقت سابق هيئة التأمين الصحي ببني سويف بعلاج ما يقرب من 24 تلميذًا تبين إصابتهم بعيوب خلفية في القلب خلال توقيع الكشف الطبي عليهم خلال حملة اكتشاف الموهوبين بمركزي ناصر وبني سويف. وواصلت اللجنة المشكلة بانتقاء واختيار العناصر الرياضية والموهوبين لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بإشراف الرقابة الإدارية عملها على ملاعب مركز شباب الفشن.

وكلفت الرقابة الإدارية في وقت سابق هيئة التأمين الصحي ببني سويف بعلاج ما يقرب من 24 تلميذًا تبين إصابتهم بعيوب خلفية في القلب خلال توقيع الكشف الطبي عليهم خلال حملة اكتشاف الموهوبين بمركزي ناصر وبني سويف. وواصلت اللجنة المشكلة بانتقاء واختيار العناصر الرياضية والموهوبين لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بإشراف الرقابة الإدارية عملها على ملاعب مركز شباب الفشن.