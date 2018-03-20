«السيسي» يتهرب من وصف «مبارك»

20 مارس 2018 - 08:43 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه مدرك لمقومات النجاح في الدول الخارجية والمصريين يتميزون بقدرتهم علي الاستيعاب ولا احد يؤثر عليهم وتم التشويش علي البعض في الفهم للدين .

وعن رأيه في رؤساء مصر السابقين، سألته: ساندرا نشأت: أوصف هؤلاء أولهم جمال عبدالناصر: فقال إن الرئيس جمال عبد النصر كان وطنيا شديد الحب لبلده ووطنه العربي، أما الرئيس السادات كان ينوي عمل إصلاح اقتصادي وكان سابق دائما في السلام.. فسألته: مبارك، فلم يصفه الرئيس بشئ وقال إن مصر أكبر من أى رئيس سواء عبدالناصر او السادات او مبارك او مرسي أو عبدالفتاح".