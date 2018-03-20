«السيسي» يتهرب من وصف «مبارك»

المصريون
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه مدرك لمقومات النجاح في الدول الخارجية والمصريين يتميزون بقدرتهم علي الاستيعاب ولا احد يؤثر عليهم وتم التشويش علي البعض في الفهم للدين .
وعن رأيه في رؤساء مصر السابقين، سألته: ساندرا نشأت: أوصف هؤلاء أولهم جمال عبدالناصر: فقال إن الرئيس جمال عبد النصر كان وطنيا شديد الحب لبلده ووطنه العربي، أما الرئيس السادات كان ينوي عمل إصلاح اقتصادي وكان سابق دائما في السلام.. فسألته: مبارك، فلم يصفه الرئيس بشئ وقال إن مصر أكبر من أى رئيس سواء عبدالناصر او السادات او مبارك او مرسي أو عبدالفتاح".
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