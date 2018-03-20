بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف وعين شمس في برامج التعليم الإلكتروني

20 مارس 2018 - 08:50 م

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ورئيس مجلس التعليم المفتوح الموافقة، عن توقيع بروتوكول تعاون لبرامج التعليم الإلكتروني المهني المدمج البكالوريوس والليسانس المهني بالإضافة إلى الدبلومات المهنية وفقًا لنظام التعليم المفتوح وفي بعض تخصصات مختلفة لكليات أخرى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات مؤكدا البدء في التنفيذ بكل كليات الجامعة بحد أدنى (50) طالبا .





وأوضح رئيس الجامعة أن برامج البروتوكول تشمل بكالوريوس التجارة المهني بنظام التعليم الإلكتروني المدمج كبرنامج التنظيم والإدارة، ونظم المحاسبة والحاسب الآلي وتنظيم وإدارة المستشفيات وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية وكذلك بكالوريوس الزراعة المهني والذي يشمل برنامج تكنولوجيا إدارة المشروعات الزراعية، والميكنة الزراعية للتنمية الريفية.



