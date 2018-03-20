» سأعمل على معالجة حرية الرأى بشكل أفضل

20 مارس 2018 - 09:00 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن سيعمل علي تحقيق الأمن والأمان خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنه لا يجب ترديد إن الأمن يقوم بالقبض علي من يقول رأيه بحريه والمصريين أحرار تماما في أرائهم وتصرفاتهم ولا تستطيع قوى منع أحد من التعبير عن رأيه.

وأضاف السيسي في حواره مع ساندرا نشأت انه ليس هناك حرية للأفراد في إيذاء الدولة من قبل بعض الأفراد علي أساس حرية الرأي، مؤكدًا أنه سيعمل على معالجة حرية الرأي بشكل أفضل خلال الفترة القادمة.