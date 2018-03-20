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نشأت الديهي: "BBC" مازالت تعبث بالأمن القومي المصري

نشأت الديهي: "BBC" مازالت تعبث بالأمن القومي المصري

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شنّ الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على قناة "BBC "، بعد أن قالت إن سد النهضة يشعل أول حرب في العالم، قائلاً: "BBC تريد تسخين الأوضاع بين مصر وإثيوبيا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten " اليوم، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير أمس إلى مصر كانت خطوة لحل شامل لأزمة سد النهضة، مؤكدًا أن "BBC " ما زالت تعبث بالأمن القومي المصري.

 وقال: إن هناك دولًا كثيرة لا تريد التقارب المصري الإثيوبي، متابعًا "مصر ليست دولة ممتدة، ولا تحتل أحدًا، ولا تأخذ حقوق الآخرين، مصر دائمًا تدافع عن حقها فقط".

وتساءل: "لماذا يحاول دائمًا الغرب إفساد العلاقات بين مصر وأصدقائها؟".

 

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