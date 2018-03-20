"أديب" يكشف معلومة هامة عن حوار "السيسي"

20 مارس 2018 - 11:29 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أن يكون حواره مع ساندرا نشأت «شعب ورئيس» مفتوحًا متحررًا من القيود، كما أنه اختار أن يكون هناك نافذة مفتوحة للمواطنين؛ لإبداء آرائهم بدون ملاحقة.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "كل يوم" عبر فضائية "ON E"، مساء الثلاثاء، أن فيلم "شعب ورئيس"، أبرز تعاطف كبار السن مع الرئيس السيسي، في حين أن أغلب الشباب لا يزال لديهم مشكلة مع الوضع الحالي، مؤكدًا أن السمة الغالبة في آراء المواطنين في الأسئلة هي حالة الخوف، وهذا طبيعي؛ نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ولفت "أديب" إلى أن تعليقات المواطنين التي جاءت خلال الفيلم، تدل على أن المتعاطفين مع الرئيس هما كبار السن، وتوجد مشكلة نوعا ما مع الشباب، مضيفا: «الحوار كان ممكن يتم مونتاجه، ويطلع ناصع البياض ومحصلش».

