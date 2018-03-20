» ماذا قالت "الحديدي" عن حوار ساندرا نشأت مع "السيسي"

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حوار المخرجة ساندرا نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إنه كان بروح وحس المواطن وهو يكشف عن الرئيس الإنسان والمسؤول.



وأضافت «الحديدي»، في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، الثلاثاء: «أهم جزء في حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي كان استماعه إلى آراء المواطنين، وسعيدة لأن الرئيس استمع خلال الحوار لصوت المواطنين البسطاء ولمشكلاتهم بشكل مباشر».

وأضافت «الحديدي»، في برنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، الثلاثاء: «أهم جزء في حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي كان استماعه إلى آراء المواطنين، وسعيدة لأن الرئيس استمع خلال الحوار لصوت المواطنين البسطاء ولمشكلاتهم بشكل مباشر».