» مستشارة "التضامن" تكشف تفاصيل الاعتداء عليها

روت سمية الألفي، مستشار وزيرة التضامن، تفاصيل اعتداء شاب عليها بالضرب أثناء الاحتفال بـ"الأم المثالية"، موضحة أنه ابن أحد الأمهات اللواتي كانت متواجدات.



وأوضحت "الألفي" في مداخلة هاتفية مع قناة LTC، الثلاثاء، أن الشاب يعاني إعاقة ذهنية، وعندما رأى الأضواء وويتم إجراء حوارات مع والدته، فظن أنهم سيأخذون والدته منه، وهو مرتبط بها ارتباطا شديدًا، وهذا كان رد فعل على ذلك.

