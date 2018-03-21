» مستشارة "التضامن" تكشف تفاصيل الاعتداء عليها

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المصريون ـ متابعات

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روت سمية الألفي، مستشار وزيرة التضامن، تفاصيل اعتداء شاب عليها بالضرب أثناء الاحتفال بـ"الأم المثالية"، موضحة أنه ابن أحد الأمهات اللواتي كانت متواجدات.
وأوضحت "الألفي" في مداخلة هاتفية مع قناة LTC، الثلاثاء، أن الشاب يعاني إعاقة ذهنية، وعندما رأى الأضواء وويتم إجراء حوارات مع والدته، فظن أنهم سيأخذون والدته منه، وهو مرتبط بها ارتباطا شديدًا، وهذا كان رد فعل على ذلك.
وأشارت إلى أنه تعرض لحالة هياج كبيرة، وظلوا حوالي ساعة يهدأونه، مؤكدة: "اتخضيت، وبعد ما عرفنا ظروف الولد مخدناش أي إجراء لأن دول فئة من الفئات اللي بنشتغل معاها".

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