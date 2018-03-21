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البيت الأبيض يدافع عن تهنئة ترامب لبوتين بفوزه الانتخابي

عرب وعالم

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

المصريون ووكالات

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دافع البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصاله بنظيره الروسي فلادمير بوتين لتهنئته بفوزه الانتخابي.
وكان السيناتور الجمهوري جون ماكين انتقد ترامب لاتصاله ببوتين وقال إنه "ما كان ينبغي أن يهنئ ترامب الديكتاتوريين بفوزهم في انتخابات مخزية".
وفي دفاعها عن الاتصال، قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء اليوم إن "الرئيس أكد مجددا أنه من المهم لنا أن نحتفظ بحوار مع روسيا لنركز على الجوانب ذات الاهتمام المشترك"، حسبما نقلت عنها صحيفة "نيويورك بوست".
وأضافت: "في الوقت نفسه سنظل صارمين حيالهم".
وقالت ساندرز: "إن ما نعلمه أن بوتين تم انتخابه في بلاده، ولا يتسنى لنا إملاء شيء عليهم (الروس)".
وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤول في البيت الأبيض (لم تسمّه) قوله إن "ترامب أجرى اليوم أول محادثة هاتفية مع بوتين عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية (الأحد)"، دون أي تفاصيل عما جرى خلال الاتصال.
فيما أكد بيان للرئاسة الروسية، صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية، أن "الزعيمين أعربا عن تأييدهما لتطوير التعامل على مختلف الاتجاهات، بما في ذلك مسائل ضمان الاستقرار الاستراتيجي ومحاربة الإرهاب الدولي، وجرى التأكيد على أهمية تنسيق الجهود للحد من سباق التسلح".
ولفت البيان إلى أن "الحديث كان بناءً وعمليًا وكان يهدف إلى تجاوز المشاكل التي تراكمت في العلاقات الروسية - الأمريكية".
وأمس الإثنين، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مصادر مطلعة (لم تكشف عنها) في البيت الأبيض، قولها، إن الرئيس الأمريكي لا ينوي الاتصال هاتفيًا بالرئيس الروسي، لتهنئته بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في روسيا.
وعقب ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريحات له في وقت سابق اليوم، إن الكرملين لا يعتبر عدم قيام ترامب بتهنئة بوتين بفوزه في الانتخابات الروسية "تصرفًا غير ودي".
وأشار إلى أن موسكو منفتحة لتطبيع العلاقات مع واشنطن.
وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية، الأحد الماضي، وحقق الرئيس الحالي لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين فوزًا كاسحًا على منافسيه بحصوله على نسبة 76.68% وفقًا للجنة المركزية للانتخابات. 

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