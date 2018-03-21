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نتنياهو: تدفق الأفارقة "أسوأ" من الاعتداءات "الإرهابية"

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

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"نتنياهو" محملاً بقايا طائرة لإيران: لا تختبروا إسرائيل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تدفق المهاجرين الأفارقة على بلاده، بأنه "أسوأ" من الاعتداءات "الإرهابية المحتملة".
وقال نتنياهو، في كلمة أمام مؤتمر للتنمية في مدينة ديمونا (جنوبي إسرائيل)، إن السياج الإلكتروني على الحدود مع مصر أنقذ إسرائيل من موجة تدفق للمهاجرين الأفارقة.
واعتبر أن هذا التدفق "أسوأ" من الاعتداءات" الإرهابية المحتملة"، بحسب بيان صدر عن مكتبه.
وأضاف: "لو لم يكن السياج (الحدودي) موجوداً، كان يمكن أن نواجه اعتداءات شديدة من الإرهابيين في سيناء، وشيئا أسوأ كثيراً يتمثل بتدفق المهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا".
وهناك نحو 42 ألف مهاجر إفريقي، معظمهم من السودان وإريتريا، حالياً في إسرائيل، حسب إحصاءات رسمية.
وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى.
وبدأ المهاجرون الأفارقة بالتدفق على إسرائيل في العام 2007 من خلال الحدود مع سيناء، والتي كانت مليئة بالثغرات آنذاك.
لكن إسرائيل عمدت إلى تزويد الحدود مع مصر بصحراء النقب، البالغ طولها 200 كلم، بسياج الكتروني مزود بتكنولوجيا متطورة ما أدى الى وقف تدفق المهاجرين. وحذر نتنياهو مراراً، من أن موجة تدفق المهاجرين غير اليهود تهدد نسيج دولة إسرائيل.ويقول كثيرون من طالبي اللجوء إنهم يفضلون السجن على العودة إلى إفريقيا. 

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