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تسمم تلاميذ المدارس

"التعليم" تكشف حقيقة تسمم الطلاب بسبب الوجبات المدرسية

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"التعليم" تكشف حقيقة تسمم الطلاب بسبب الوجبات المدرسية

دفتر أحوال الوطن

تسمم تلاميذ المدارس
تسمم تلاميذ المدارس

المصريون ـ متابعات

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نفى طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجود حالات تسمم فى المنوفية أو أسيوط، بسبب الوجبة المدرسة، قائلًا إن ما حدث لا علاقة له بوجبة التغذية المدرسية، وخلال 48 سيتم تقديم كشف دقيق عن هاتين الواقعتين.
قال “شوقي” خلال تصريحات تلفزيونية، مع برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية “ON E”، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك مبالغة شديدة، ولا بد من التروي قبل أن يتم نشر مثل هذه الأخبار، ولا يوجد أي حالة تسمم في المنوفية، وفطيرة وزارة الزراعة المقدمة للطلاب مطابقة لمواصفات هيئة سلامة الغذاء.
أشار إلى أن تقرير المستشفى أكد أنه لا يوجد أى حالات تسمم، ومنظر الأهالي كان رد فعل مبني على “لا شيء”، ونحاول التحقق من المصانع والمخازن، وكل مؤسسات الدولة تعمل في هذا الصدد، وتم التعاقد بشكل مركزى مع شركات كبرى.
وذكر أن الوزارة توزع 11 مليون وجبة يوميًا، وتقلصت هذه الوجبة لـ”بسكوت” وفطيرة وزارة الزراعة، مستطردًا: “لا يوجد ظاهر تسمم ولا حاجة.. فنحن نتحدث عن طالبين فى المنوفية و8 فى أسيوط من بين 11 مليون، وهناك تهويل فظيع من قبل الإعلام، ولكن الحقيقة بالنسبة لنا تأتي من المعامل والمستشفيات، ولن نتجه لإلغاء هذه الوجبة”.

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