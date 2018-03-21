واشنطن: إعادة انتخاب بوتين "لم يكن مفاجئًا"

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شاهد.. احتفال بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية
شاهد.. احتفال بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

المصريون ووكالات

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قالت هيذر ناورت، متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، مساعد الوزير المسؤولة عن الشؤون العامة والدبلوماسية، الثلاثاء، إن فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية "لم يكن مفاجئًا".
جاء ذلك في التصريحات التي أدلت بها المسؤولة الأمريكية، في الموجز الصحفي اليومي لها الذي تطرقت فيه لنتائج الانتخابات الرئاسية الروسية الأخيرة.
وقالت ناورت "في البداية أريد لفت الانتباه إلى أن إعادة انتخاب بوتين رئيسًا لروسيا لم يكن بأي حال من الأحوال أمرًا مفاجئًا".
كما قالت متحدثة الخارجية أن اتصال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنظيره الروسي لتهنئته جاء في إطار البروتوكولات المعمول بها.
وتابعت قائلة "هذه برتوكولات معمول بها في كافة أنحاء العالم، فإذا فاز أحدهم بانتخابات ما يتم الاتصال به. ولقد قام بهذا الأمر(الاتصال ببوتين) عدد من الرؤساء حول العالم مثل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون".
وأضافت ناورت قائلة "فليعجب بذلك(اتصال ترامب ببوتين) من يشاء، وليستنكره من يشاء، فنحن لدينا علاقات مع روسيا، وتعتبر تلك العلاقات جزءًا من هذه الحياة".
وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية، الأحد الماضي، وحقق الرئيس الحالي فلاديمير بوتين فوزًا كاسحًا على منافسيه بحصوله على نسبة 76.68% وفقًا للجنة المركزية للانتخابات.
ومساء الثلاثاء، وخلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال الرئيس الأمريكي، أنه هاتف نظيره الروسي، وهنأ لفوزه بالانتخابات.
وأضاف ترامب بذات الصدد قائلا "من المحتمل أن نلتقي (أي مع بوتين) في مستقبل ليس بالبعيد؛ لنناقش سباق التسلح الذي بدأ يخرج عن السيطرة".

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