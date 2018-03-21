شاهد .. رد فعل السيسي على 3 مواطنين هاجموا حكمه

21 مارس 2018 - 06:21 ص

ضحك الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة على عدة تعليقات عرضتها عليه المخرجة ساندرا نشأت رغم أنها هاجمت جزئيات في فترة الرئيس المنتهية .



وسألت "ساندرا نشأت" أحد الشباب عن رأيه في الرئيس ، فرد قائلًا: "فيه حبس ولا ايه؟ " .. وقال آخر: "محدش يقدر يتكلم على الريس".



بينما نصح أحد المواطنين "ساندرا نشأت" بعد علمه أنها تابعة للتلفزيون المصري بعدم الكلام فيما يتعلق بالرئيس حتى لا يصيبها مكروه".



بينما قال رابع : "الفقير استفاد ايه من المشروعات .. بتكلم على إن السلع ترخص واللي يقول اللحمة بـ75 جنيه كدب .. اللحمة في الجمعية بـ85 جنيه .. ومتقولش عليا إخواني عشان أنا مبصليش أصلًا".







